Jumanji: The Next Level, ecco il nuovo poster ufficiale del sequel!

Tirato un sospiro di sollievo dopo l'incidente in cui è stato coinvolto Kevin Hart, Sony Pictures ha pubblicato un nuovo poster ufficiale dell'atteso Jumanji: The Next Level.

L'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, offre un nuovo sguardo ai protagonisti interpretati da Dwayne "The Rock" Johnson, Jack Black, Karen Gillian e lo stesso Hart.

Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro compagni, i giocatori capiscono subito che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al videogioco più pericoloso del mondo, la gang adesso dovrà vedersela con luoghi sconosciuti - dagli aridi deserti fino alle alte montagne innevate. Insomma, come suggerisce il titolo: i protagonisti dovranno affrontare un nuovo e più alto livello.

A differenza del primo capitolo, questa volta gli avatar subiranno alcune variazioni: a prendere il possesso del corpo di The Rock sarà infatti Danny De Vito, mentre Danny Glover vestirà i panni di Kevin Hart. Farà inoltre ritorno nel cast anche Nick Jonas nel ruolo di Jefferson "Idrovolante" McDonough.

Il film sarà diretto ancora una volta da Jake Kasdan e debutterà nelle sale italiane il 25 dicembre. In caso ve lo foste persi, vi rimandiamo al trailer italiano di Jumanji: The Next Level. Cosa vi aspettate da questo terzo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti.