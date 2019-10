Jumanji: The Next Level, Kevin Hart torna ufficialmente sul set dopo l'incidente d'auto

Dopo l'incidente d'auto di qualche tempo fa, in cui è rimasto gravemente ferito, Kevin Hart ha ottenuto il permesso del suo medico per tornare al lavoro sul set di Jumanji: The Next Level, al fianco di Dwayne Johnson, Danny DeVito e Danny Glover. Secondo una fonte, Kevin Hart ha mostrato una buona mobilità e buon umore in compagnia dei colleghi.

L'incidente stradale di Kevin Hart è avvenuto lo scorso 1° settembre, quando la sua auto è uscita di strada in un fossato mentre guidava sulla Mulholland Highway a Malibu. Le condizioni di Hart hanno richiesto interventi chirurgici alla colonna vertebrale. Il giorno successivo, sua moglie Eniko Hart, ha rivelato a TMZ che l'attore era sulla via del recupero dopo l'intervento chirurgico.



"Sì, andrà tutto bene. Sta bene. Tutti stanno bene" ha dichiarato la moglie. L'attore è ancora in fase riabilitativa per rafforzare la schiena ma ora è ufficialmente tornato a lavorare sul set di Jumanji: The Next Level. Anche Tiffany Haddish ha parlato di Hart e delle sue condizioni:"Sta andando davvero molto bene. Gli ho parlato l'altro giorno. Sta andando bene".

Gli amici di Hart presenti nell'auto, Jared Black e Rebecca Broxterman, stanno bene; Broxterman non necessitò nemmeno del ricovero immediato dopo l'incidente.

Kevin Hart è stato dimesso dall'ospedale ad inizio settembre e l'incidente non intaccherà il suo ruolo in Jumanji: The Next Level.