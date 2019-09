Jumanji: The Next Level, Kevin Hart è stato dimesso dall'ospedale

Dopo il terribile incidente d'auto in cui è rimasto coinvolto qualche giorno fa, l'attore Kevin Hart è stato finalmente dimesso dall'ospedale in cui è stato operato per diversi traumi spinali.

Secondo TMZ, l'attore ha un atteggiamento positivo ed è grato di essere ancora vivo: a quanto pare non è ancora tornato a casa dai suoi familiari, ma è stato trasferito in una struttura di riabilitazione per riprendersi dalle ferite attraverso un lungo processo di recupero che inizierà nei prossimi giorni. Stando ad un precedente rapporto, comunque, questo processo di recupero non ridimensionerà il suo ruolo in Jumanji 3, ma rischierà di compromettere altri film cui la star era precedentemente legata.

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è radicalmente cambiato. Rientrati infatti in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono ben presto che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere adesso al videogioco più pericoloso del mondo i nostri eroi dovranno affrontare nuove zone sconosciuto e inesplorate, dagli aridi deserti fino alle alte montagne innevate, tra innumerevoli minacce e tanto divertimento.

Nel cast, oltre a Hart, anche The Rock, Jack Black, Karen Gillan, Danny DeVito e Danny Glover. Il film arriverà nelle nelle sale italiane il 1° gennaio 2020.