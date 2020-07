Jumanji: The Next Level, il film con The Rock supera gli 800 milioni di dollari di incassi

Boxoffice stellare per Jumanji: The Next Level: il film con The Rock e Jack Black si porta a casa più di 800 milioni di dollari dalla sua uscita nelle sale lo scorso dicembre.

Non sorprende il successo al botteghino di Jumanji: The Next Level, che se ricordate si era anche posizionato sul podio tra i film più attesi di fine 2019 nel sondaggio di Fandango.

Ai tempi delle previsioni, Sony era rimasta bassina per il debutto del film, ma settimana dopo settimana, la pellicola ha saputo conquistare il pubblico, grazie anche a un cast davvero degno di nota (Danny DeVito da solo valeva il prezzo del biglietto).

Come riporta Deadline, infatti, al momento Jumanji ha raggiunto i 319.2 milioni di dollari a livello domestico, e 480.9 milioni di dollari al boxoffice internazionale.

"In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate".

Nel cast del film, di cui è già in programma un sequel, anche Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina e Danny Glover.