Jumanji: The Next Level esordirà con $75 milioni, l'obiettivo minimo è il miliardo

I primi dati di tracciamento di Jumanji: The Next Level segnano un week-end di debutto da $75 milioni di dollari per il film con Dwayne Johnson, con la forbice che va da $66 milioni a $76 milioni.

La Sony Pictures è inciampata in qualche passo falso al botteghino nel 2019, ma con Spider-Man: Far From Home è riuscita a superare il miliardo di dollari di incasso: secondo le fonti sarebbe proprio questo l'obiettivo dei produttori col terzo capitolo della saga di Jumanji, dal quale ci si aspetta proprio il superamento del muro del miliardo.

Le previsioni da $66-76 milioni sono oro colato dato che, per contestualizzare, il primo nuovo capitolo . Jumanji: Welcome To The Jungle esordì con un week-end d'apertura da $36,1 milioni di dollari, in pratica la metà dei dati di tracciamento attuali per il suo sequel: lo scorso film finì con un totale incredibile di $962,1 milioni a livello globale, e in teoria questi primi dati dovrebbero segnalare un successo maggiore per il film in uscita.

Il cast di Next Level, lo ricordiamo, è composto da Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black, Nick Jonas, Danny DeVito, Danny Glover, Awkwafina, Alex Wolff, Colin Hanks, Madison Iseman, Morgan Turner, Ser’Darious Blain e Rhys Darby.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad una nuova foto del film e ad uno spiazzante The Rock quindicenne con i baffi.