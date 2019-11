Jumanji: The Next Level, Danny DeVito paragona The Rock ad Arnold Schwarzenegger

Siamo in piena campagna promozionale per i film della prossima stagione natalizia e uno di questi è l'atteso Jumanji: The Next Level, pronto a bissare il successo planetario del precedente capitolo. Nel corso di un'intervista, Danny DeVito ha potuto parlare del cast con cui ha lavorato.

In questo terzo capitolo del franchise, proprio DeVito condividerà il personaggio con The Rock, la star di questa nuova rivisitazione di Jumanji, che già nell'ottimo Benvenuti nella giungla condivideva il personaggio con il giovane Nat Wolff. Nel corso di una recente intervista concessa a ComicBook, a DeVito è stato chiesto di fare un piccolo raffronto tra due campioni del box-office come appunto Dwayne Johnson e Arnold Schwarzenegger, con cui l'attore ha condiviso lo schermo in pellicole anni '80 come I gemelli e Junior.

DeVito non ha espresso che parole positive per entrambi gli attori menzionati, definendoli "giganti gentili" e incoraggiando i propri fan a collaborare con quelli che sono più alti di loro: "Penso che Dwayne sia più imponente, sai? Ma sono entrambi pieni di muscoli. Non puoi aggiungere altri muscoli in quel corpo. E sono entrambi le persone più gentili con le quali spereresti di poter lavorare, quindi se avrete mai l'occasione di lavorare con qualcuno così grande e alto e imponente, fatelo!".

Nel corso di una prima anteprima riservata ad alcuni membri privilegiati della stampa internazionale, sono emerse le prime reazioni al film, tutte piuttosto positive. Sembra che questo The Next Level fornirà al pubblico la stessa dose di intrattenimento e divertimento del precedente film, che lo ricordiamo ha incassato quasi un miliardo di dollari al box-office sconvolgendo da subito le previsioni degli analisti, che di certo mai si sarebbero aspettati un tale risultato, soprattutto per il sequel di una pellicola amatissima come lo è il film originale con Robin Williams protagonista.

In attesa di poterlo vedere sui nostri schermi, dal 1° gennaio prossimo, potete recuperarne l'ultimo trailer internazionale. Diretto nuovamente da Jake Kasdan, il film vede il ritorno nel cast di Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan, più l'ingresso di Danny DeVito, Donald Glover e Awkwafina.