Jumanji: The Next Level, cosa dicono le prime reazioni al film con The Rock?

Sean O'Connell di Cinemablend afferma che: "il nuovo Jumanji: The Next Level ha alcune grosse sorprese e introduce un sacco di storia affascinante da esplorare. La miglior ragione per tornare al gioco? I siparietti di Kevin Hart e Danny Glover. Quegli sketch mi fanno ancora ridere pesantemente". C'è Perri Nemiroff di Collider che dice: "I film con scambi di corpo sono i migliori, specialmente quelli che hanno un cast di serie A come Jumanji: The Next Level. L'azione è divertente, ma potrei guardare Johnson, Hart, Gillan e Black giocare con questo formato per ore. E adesso c'è pure Awkwafina! Una grande aggiunta al gruppo". Maude Garrett di Geek Bomb ha aggiunto: "Jumanji: The Next Level riesce a fare quello che pochi sequel fanno, fare un film che sia semplicemente bello , anche se non migliore del primo. Tengono quello che era divertente e ci costruiscono altro attorno, con alcune modifiche assurde che mi fanno ridere anche adesso. Merita la visione". Brandon Davis di ComicBook continua: "Jumanji: The Next Level è esilarante. Impossibile indicare un membro del cast in grado di sovrastarne un altro. Ha un cuore decisamente inaspettato. Un gran divertimento. Sono tutti maledettamente divertenti".

