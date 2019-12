Jumanji: The Next Level contiene la scena più complicata mai girata da Jake Kasdan.

Mentre Jumanji: The Next level prosegue la sua corsa al box office dopo un esordio globale da $70 milioni, scopriamo un interessante aneddoto sulle impegnative riprese del film direttamente dal regista Jake Kasdan.

"Stavamo lavorando duramente per rendere le sequenze più dinamiche e drammatiche, e dunque più complicate" ha detto Kasdan (via The Wrap), di alla regia del franchise dopo aver già diretto il capitolo del 2017. "Anche negli aspetti tecnici, eravamo determinati a prendere ciò che abbiamo imparato dal primo film e fare qualcosa di più, qualcosa di nuovo. In quel senso c'era un sacco di sfide. Quella del ponte è stata la scena più complicata che abbia mai girato."

Il regista fa riferimento a una sequenza in cui, inseguiti da un branco di babbuini, i protagonisti interpretati (nel gioco) da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan e Hawkwafina si ritrovano alle prese con un ponte che sta per crollare.

Parlando dell'ambientazione di The Next Level, che questa volta sarà molto più varia rispetto al film precedente, Kasdan ha aggiunto: "Il primo film è stato quasi interamente girato in location reali. In questo, invece, avevamo bisogno di più lavoro di stage per come è stato pensato. Serviva qualcosa di più gestibile, ma nonostante ciò abbiamo mantenuto molte cose reali nel film."

Per vedere la pellicola in Italia dovremo attendere poco più di una settimana, visto che la data di uscita è fissata al 25 dicembre. Nel frattempo qui potete trovare il trailer di Jumanji: The Next Level.