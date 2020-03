Jumanji: The Next Level arriva in home video, ecco gli errori sul set con Kevin Hart

Jumanji: The Next Level è riuscito a non far sfigurare gli incassi del capitolo precedente tenendo anche testa all'ultimo capitolo di Star Wars al botteghino; nell'attesa dell'edizione home video del film, ecco un estratto dagli errori compiuti dal cast sul set della pellicola con The Rock e Kevin Hart.

Condivisa dallo stesso Dwayne Johnson, la clip mostra il segmento iniziale dell'avventura quando i protagonisti sono a bordo del velivolo che li scaricherà nel deserto per l'inizio della nuova missione di Jumanji e protagonista dei continui errori di battuta è Kevin Hart, il quale non riesce proprio a trattenere le risate dopo il ciak, facendo cadere nello stesso errore anche il collega The Rock.

Jumanji: The Next Level sarà disponibile in edizione home video 4K Ultra HD, Blu-ray, e DVD a partire dal 17 marzo prossimo negli Stati Uniti, mentre in Italia dovremo attendere fino al 22 aprile successivo.

Proprio qualche settimana fa vi riportavamo che la pellicola, il terzo capitolo del franchise dedicato al pericolosissimo gioco, ha vinto la sfida contro Star Wars al box-office; Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha guadagnato altri $1,3 milioni nel weekend di San Valentino/President's Day, una cifra sufficiente per guadagnarsi il posto numero 15. Tuttavia, Jumanji: The Next Level, uscito una settimana prima di Episodio IX, è riuscito ad approdare comodamente nella top ten con altri $5,5 milioni, che gli hanno fatto ottenere l'ottavo posto alla sua decima settimana di programmazione dopo il suo debutto il 13 dicembre.

Per quanto riguarda The Rock, al momento è impegnato nelle riprese di Red Notice, che causa emergenza nuovo Coronavirus non si terranno più in Italia; Kevin Hart sarà invece sul set di The Man from Toronto, che di recente ha visto l'abbandono di Jason Statham.

Diretto da Jake Kasdan, The Next Level ha incassato $779,7 milioni di dollari a livello globale, e anche se probabilmente non riuscirà a raggiungere il suo predecessore Jumanji: Welcome to the Jungle ($962,1 milioni), la popolarità del fantasy-action è innegabile.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Jumanji: The Next Level.