Jumanji: Th Next Level, The Rock elogia il lavoro di Rory McCann

Jumanji: The Next Level è uscito nei cinema in questi giorni, firmando la terza uscita dell'amato franchise cinematografico iniziato nel 1995, per la seconda volta diretto da Jake Kasdan.

Il nuovo film ha presentato la maggior parte del cast di Jumanji: Welcome to the Jungle, con l'aggiunta però di qualche new entry come Danny Glover e Danny DeVito. Insieme a loro però c'è anche Rory McCann, il celebre Sandor Clegane dell'acclamata serie HBO Game of Thrones, che nel film con Dwayne 'The Rock' Johnson interpreta Jurgon the Brute.

Proprio la star protagonista nelle scorse ore è comparsa sul suo profilo ufficiale Instagram per elogiare l'operato del collega che, si: come potete vedere dalla foto, è addirittura più alto di lui:

“Colpo di scena. Per JUMANJI: THE NEXT LEVEL volevamo creare una bestia torreggiante di un personaggio di nome JURGAN THE BRUTE. Dunque, ecco l'attore di Game of Thrones, Rory McCann. Quando Rory ha camminato per la prima volta sul set di JUMANJI mi ha subito ricordato uno dei miei programmi TV preferiti da bambino, THE SIX MILLION DOLLAR MAN e l'episodio in cui Lee Majors affronta BIG FOOT, interpretato dal leggendario Andre the Giant. Un bel colpo di scena su JURGAN è il fatto che è un avatar nel gioco di Jumanji. Ciò significa che QUALCUNO lo sta giocando. Ma chi? Questo è il grande mistero. Nel prossimo JUMANJI scopriremo solo chi ha suonato il JURGAN THE BRUTE”.

Tra gli altri attori coinvolti nel progetto ricordiamo Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black, Nick Jonas, Rhys Darby, Ser’Darius Blain, Madison Iseman, Morgan Turner, Alex Wolff, Awkwafina e Dania Ramirez.

