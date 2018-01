Jumanji sorpassa Justice League al box-office mondiale!

Il miticotorna a flettere nuovamente i muscoli sul grande schermo, festeggiando il successo commerciale di

Justice League ha diviso in maniera netta critica e pubblico, arrivando ad incassare al box-office mondiale soltanto 654,4 milioni di dollari, un risultato senza ombra di dubbio al di sotto delle aspettative dei vertici della Warner Bros, che di recente ha svelato i suoi piani per il futuro.

La pellicola corale targata DC Comics è stata dunque battuta, in maniera netta, da Jumanji: Benvenuti nella Giungla, che questa settimana ha toccato l'esorbitante cifra di 666,17 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel sequel del cult anni '90 con protagonista Robin Williams troviamo Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan e Nick Jonas.

Vi ricordiamo che Dwayne Johnson vestirà i panni di Black Adam, il villain/antieroe della DC che dovrebbe essere introdotto nel sequel di Suicide Squad, mentre stando ad altre voci di corridoio il nemico dovrebbe apparire principalmente in uno spin-off stand-alone totalmente dedicato a lui.

Questa la sinossi ufficiale: In Jumanji: Benvenuti nella Giungla , quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre.