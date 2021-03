Jumanji, tutto pronto per l'episodio 4: parla il produttore Hiram Garcia

Nel corso di una recente intervista Hiram Garcia, produttore della saga di Jumanji con protagonista Dwayne 'The Rock' Johnson, ha discusso lo stato dell'atteso episodio 4, il terzo del nuovo corso narrativo iniziato nel 2017 con Welcome to the Jungle e proseguito con The Next Level.

Il presidente della produzione della Seven Bucks Productions ha parlato con ComicBook del futuro dei sequel di Jumanji, rivelando:

"Ci sarà al 100% un nuovo film con questi attori", ha detto Garcia. "Facciamo continuamente delle riunioni in proposito. Quel cast è come una famiglia. Per me è difficile immaginare o ricordare un momento in cui sono stato su un set in compagnia di un gruppo così affiatato di persone, e questo è solo uno dei tanti aspetti che ci spinge a continuare. Abbiamo un'idea davvero grande che vogliamo sviluppare. Ne abbiamo discusso".

Jumanji: The Next Level è arrivato ai titoli di coda riportando apparentemente le creature del videogioco nel mondo reale, proprio come accadeva nel film originale di Jumanji. "Ci sono state molte conversazioni che stiamo sviluppando", ha aggiunto Garcia a proposito del prossimo capitolo del franchise. "Non posso dire niente, ma abbiamo grandi progetti per questo episodio ed è il mio preferito sul quale lavorare".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Jumanji: Welcome to the jungle e alla recensione di Jumanji: The Next Level.