Jumanji di nuovo contro Star Wars al box office: l'elegante commento dei produttori

A dicembre 2017, quando Jumanji: Benvenuti nella Giungla arrivò nei cinema, dovette vedersela con la competizione impareggiabile di Star Wars, all'epoca in sala con Episodio VIII: Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson.

Quest'anno la storia è destinata a ripetersi, dato che Jumanji: The Next Level sarà in sala nello stesso periodo di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker. Il primo turno della sfida fu vinto ovviamente dalla saga della Lucasfilm, ma per il secondo round Jumanji avrà il vantaggio di partire con una settimana di uscita ... e allo stesso tempo lo svantaggio di ritrovarsi contro l'ultimo, attesissimo capitolo di una saga quarantennale amata in tutto il mondo.

I produttori di Jumanji Matt Tolmach e Hiram Garcia hanno discusso la questione in una recente intervista:

Hiram Garcia: "Da fan di Star Wars, eravamo molto consapevoli di quello che stavamo facendo. 'Vogliamo davvero scontrarci con Star Wars? Ne sono tutti sicuri?' E soprattutto con quel film preciso, c'erano molte aspettative attorno a The Last Jedi e cosa sarebbe successo. Abbiamo avuto un sacco di riunioni in proposito: 'Siamo davvero sicuri di voler uscire nello stesso periodo di Star Wars?'"

Matt Tolmach: "Non c'è mai una buona finestra di lancio. E devi credere nel film, a prescindere. Quando cerchi di capire la data di uscita migliore, ovviamente devi essere consapevole di cos'altro c'è nella tua data o vicino alla tua data. Ma nella misura in cui un film può effettivamente catturare lo spirito di un periodo dell'anno, che questo è un film per le vacanze, che è un film sulle persone che si incontrano e si trovano l'uno per l'altro, un po' come nella tradizione delle vacanze, abbiamo pensato che fosse un buon tempismo. E poi come frecce al nostro arco avevamo anche molte importanti star del cinema. Certo era scoraggiante dover affrontare quel film, ma avevamo fiducia."

Hiram Garcia: "L'unica cosa di cui ci siamo fidati è che Star Wars ha un tono tutto suo. Avevamo la sensazione che il nostro film potesse abbracciare un pubblico molto vasto, dai bambini agli ottantenni. Quando ci sono le vacanze e le famiglie sono riunite, si chiederanno: 'Va bene, abbiamo visto tutti Star guerre. Che cosa vediamo dopo?' Il nostro obiettivo non è detronizzare Star Wars, sarebbe folle. Però possiamo provare a coesistere."

