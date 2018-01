Jumanji: Benvenuti nella Giungla supera Wonder Woman al boxoffice mondiale!

L'arrivo di Maze Runner - La rivelazione ha detronizzatodal primo posto al boxoffice americano, ma poco importa al sequel-reboot con protagonista, perché questo weekend è riuscito a superare gli incassi world wide di

Anche se infatti a livello nazionale il comunque apprezzatissimo Wonder Woman di Patty Jenkins ha guadagnato più di Jumanji: Benvenuti nella Giungla, sono i mercati internazionali ad aver decretato il sorpasso del secondo sul primo. Esattamente, nonostante in america il cinecomic con Gal Gadot abbia incassato 415 milioni di dollari a fronte dei 338 di Jumanji (quest'ultimo ormai quasi a fine corsa), è a livello internazionale che i 484 milioni del secondo hanno battuto i 404 del primo. E a quanto pare il film dovrebbe continuare a crescere, superando in patria di circa 90 milioni Wonder Woman.



Facendo un breve recap generale, si capisce subito come Jumanji: Benvenuti nella Giungla sia uno dei più grandi e forse inaspettati successi del 2017. Si trova attualmente al 9° posto dei migliori incassi dell'anno, davanti a film come Logan e Justice League e di poco dietro a Thor: Ragnarok (851 milioni) e Guardiani della Galassia Vol. 2 (863 milioni), titoli comunque costati molto di più dei 90 milioni di budget del film. In America, invece, Jumanji: Benvenuti nella Giungla è al 5° posto dei migliori incassi del 2017.



E la Sony non ha certo intenzione di perdere tempo nella produzione di un terzo capitolo dopo tutta questa calorosa accoglienza, tanto che Tom Rothman è già intenzionato a fissarne l'uscita di Jumanji 3 per il dicembre 2019, pronto a combattere contro Star Wars: Episodio IX.