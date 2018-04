Jumanji: Benvenuti Nella Giungla supera Spider-Man, è il film più redditizio di Sony!

Jumanji: Benvenuti Nella Giungla ha superato lo Spider-Man di Raimi ed è diventato il film dal maggior incasso di sempre di Sony, per quanto riguarda il botteghino domestico.

Le probabilità che Jumanji facesse bene al box office c'erano: del resto, già dai trailer, prometteva di essere una miscela perfetta di nostalgia e nuovi colpi di scena creativi. Infatti, l'idea di trasformare il mondo di Jumanji in un gioco per console è stata "ispirata". Tuttavia, nessuno si aspettava che il film avrebbe fatto tanto bene. Alla fine di gennaio, era diventato il film migliore di Sony senza Spider-Man. Ora, poco più di due mesi dopo, Jumanji l'ha addirittura superato.



Secondo Deadline, Jumanji è ora ufficialmente il miglior film di Sony di tutti i tempi. Spider-Man è stato il detentore del record di Sony per 16 anni, incassando 403,7 milioni dollari al botteghino nazionale. Sebbene la performance di Jumanji sia naturalmente rallentata, dopo 14 settimane di programmazione, il film è finalmente arrivato al comando di questa classifica interna.



La performance di Jumanji è la ciliegina sulla torta dell'anno più redditizio di Sony; gli altri recenti successi sono Baby Driver, The Emoji Movie e Spider-Man: Homecoming.



"È diventato un un fenomeno", ha detto Gillan a Screen Rant. "Voglio dire, stiamo davvero saltando su e giù dalla gioia, stiamo festeggiando. È incredibile e così eccitante che le persone si divertano."



Il fatto che Jumanji abbia battuto sia l'incasso di Guardiani della Galassia del 2014, sia Guardiani della Galassia Vol. 2, è piuttosto notevole. Ovviamente, la Gillan la rivedremo prestissimo nel ruolo di Nebula in Avengers: Infinity War, alla fine di questo mese.



Per il presidente della Sony, Tom Rothman, c'è una semplice ragione per il successo del film. "E' l'idea che conta", ha detto a Deadline. "Le grandi idee sono ciò che alimentano i grandi film".



Sony ha, ovviamente, commissionato un sequel, sperando di ripetere il successo ottenuto "contro" Episodio VIII, anche quando gareggerà con Star Wars Episodio IX. Seguendo l'argomentazione di Rothman, però, c'è una cosa di cui Jumanji 3 avrà bisogno per competere alla pari: un'altra idea forte, radicale e rivoluzionaria. Se Sony ne sarà in grado, non c'è motivo per cui non possano avere di nuovo tre le mani un grande successo.