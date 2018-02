Jumanji - Benvenuti nella giungla è il secondo maggiore incasso per la Sony

Dopo aver scalato le classifiche dei box-office di tutto il mondo,è rapidamente diventato una delle pellicole di maggior successo per la Sony.

Qualche settimana fa, infatti, il film di Jake Kasdan si trovava già al quarto posto della classifica dei maggior successi dello studio di produzione, immediatamente dietro la trilogia di Spider-Man di Sam Raimi; oggi, Deadline riporta che la pellicola con Dwayne Johnson protagonista, è salita al secondo posto di questa classifica, dritta dietro al primo leggendario Spider-Man del 2002. Questo grazie a un incasso globale di oltre 900 milioni di dollari (377 milioni solo in patria), che lo vedono superare Spider-Man 2 sul mercato casalingo e Spider-Man 3 su quello internazionale.

Si tratta poi di un dato ancor più impressionante se consideriamo è stato raggiunto nel weekend d’esordio di Black Panther, altra enorme hit al box-office mondiale.

Sinossi: "In Jumanji: Benvenuti nella Giungla, quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre..."

Che ne pensate? Secondo voi il simpaticissimo Dwayne The Rock Johnson e il suo team riusciranno a superare anche il primo capitolo di Spider-Man di Sam Raimi? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!