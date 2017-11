Jumanji - Benvenuti nella giungla: i protagonisti nel nuovo poster italiano

La Warner Bros. ha diffuso in rete il nuovissimo poster italiano di, sorta di sequel/reboot del celebre film del 1995 con

Il film non è un remake del celebre film di Joe Johnston, bensì una sorta di pseudo sequel o reboot moderno. Nella pellicola quattro giovani ragazzi, in castigo, decidono di giocare ad un videogame, Jumanji, che li risucchia letteralmente 'dentro'. Nella giungla piena di animali feroci e pericoli, i quattro giovani assumono l'avatar dei personaggi che hanno scelto. Fuggire non sarà cosi facile.

Oltre a Dwayne "The Rock" Johnson, ci saranno Kevin Hart, Karen Gillan (al centro di qualche polemica sul suo outfit nella pellicola) e Jack Black, mentre nella parte del villain troveremo Bobby Cannavale.

L'uscita nelle sale americane è fissata per il 22 dicembre 2017, per il 1° gennaio 2018 in quelle italiane. Su queste pagine potete visualizzare anche l'ultimo trailer disponibile.