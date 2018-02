Jumanji: Benvenuti nella Giungla potrebbe superare l'incasso di Spider-Man 2 di Raimi

A Jumanji: Benvenuti nella Giungla mancano soltanto altri 9.6 million per superare l'incasso domestico di Spider-Man 2, diretto da Sam Raimi; sarebbe il secondo film della compagnia dal più alto incasso finora.

Jumanji: Benvenuti nella Giungla continua a scalare e a superare la classifica degli incassi del genere supereroistico. Dopo aver battuto Wonder Woman, Thor: Ragnarok e Batman v Superman: Dawn of Justice - solo per citarne alcuni - la Sony ora gli occhi puntati su Sam Raimi in Spider-Man 2 adesso: con un incasso ulteriore di meno di 10 milioni di dollari infatti, la pellicola con Dwayne Johnson potrebbe arrivare a superare il secondo cinecomic con protagonista Tobey Maguire.

Almeno secondo quanto riportato dalle proiezioni di Deadline, che ha scritto al riguardo: "Questo slancio potrebbe rovesciare lo Spider-Man 2 di Sony (373,5 milioni di dollari) per diventare il secondo titolo di maggior incasso dello studio dopo l'originale Spider-Man di Sam Raimi (403,7 milioni)."

Sinossi: "In Jumanji: Benvenuti nella Giungla, quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre..."

