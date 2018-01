Jumanji - Benvenuti nella giungla è già il quinto più alto incasso della Sony

Anche questa settimana in vetta al box-office statunitense troviamo, il sequel con protagonista

Il film, già campione d’incassi, ha aggiunto altri 20.8 milioni al suo bottino sopravanzando l nuove uscite 12 Strong: The Declassified True Story of the Horse Soldiers, dramma bellico diretto da Nicolai Fuglsig che vede protagonisti Chris Hemsworth e Michael Shannon, e Den of Thieves, action-movie con protagonisti Gerard Butler e 50 Cent.

In totale, in un arco di cinque settimane, Jumanji – Benvenuti nella giungla ha totalizzato in patria 317.8 milioni di dollari, diventando il quinto più alto incasso della Sony negli Stati Uniti, subito dietro Spider-Man ($403.7M), Spider-Man 2 ($373.6M), Spider-Man 3 ($336.5M) e Spider-Man: Homecoming ($334.2M).

Di recente, il film di Jake Kasdan ha superato anche gli incassi del deludente Justice League.

Vi ricordiamo che Dwayne Johnson vestirà i panni di Black Adam, il villain/antieroe della DC che dovrebbe essere introdotto nel sequel di Suicide Squad, mentre stando ad altre voci di corridoio il nemico dovrebbe apparire principalmente in uno spin-off stand-alone totalmente dedicato a lui.

Sinossi: In Jumanji: Benvenuti nella Giungla, quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre.