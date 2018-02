Jumanji - Benvenuti nella giungla ancora primo al box-office USA

, il sequel/reboot del cult del 1995 conprotagonista riconquista la prima posizione al box-office americano.

La pellicola della Sony ha aggiunto altri 11 milioni di dollari al suo totale che adesso ammonta a circa 350 milioni solo negli Stati Uniti. Dietro Jumanji, al secondo posto, c’è Maze Runner – La rivelazione, il capitolo conclusivo della saga young adult, che incassa altri 10.2 milioni di dollari raggiungendo un totale di quasi 40 milioni. Sul gradino più basso del podio c’è la nuova uscita della settimana, ovvero La vedova Winchester con Helen Mirren e Jason Clarke, diretto dai fratelli Michael e Peter Spierig (Predestination, Saw - Legacy). La pellicola horror ha racimolato nel suo weekend d’esordio ben 9.3 milioni di dollari in 2480 cinema, con una media per sala di circa 3800$ per sala. Quarto posto per The Greatest Showman, il musical con Hugh Jackman e Zac Efron, mentre in quinta posizione c’è Hostiles - Ostili con Christian Bale; di quest’ultimo potete visualizzare il trailer ufficiale diffuso da Notorious Pictures.

Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale de La vedova Winchester.

Il film segue la storia dell'ereditiera della celebre industria delle armi Sarah Winchester (Helen Mirren), convinta di essere perseguitata dalle anime uccise dall'uso dei fucili Winchester. Dopo la morte improvvisa di suo marito e di suo figlio, si getta 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, nella la costruzione di un enorme palazzo progettato per mantenere a bada gli spiriti maligni. Ma quando lo scettico psichiatra di San Francisco Eric Price (Jason Clarke) viene inviato alla tenuta per valutare il suo stato mentale, scopre che la sua ossessione non è così folle, dopo tutto.