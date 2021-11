Jumanji 4, il produttore aggiorna sull'inizio delle riprese: 'ci siamo quasi'

Nel 2019 il franchise di Jumanji è stato riavviato grazie Jumanji - Benvenuti nella giungla con protagonisti Dwayne Johnson e Kevin Hart. Se qualcuno all’epoca aveva storto il naso si è dovuto ricredere quando i risultati al botteghino hanno premiato la pellicola che ha ottenuto un sequel e un quarto film è ora in arrivo.

Jumanji - Benvenuti nella giungla ci ha presentato una nuova puntata del film classico interpretato da Robin Williams nel 1995 ed ha incassato 800 milioni di dollari al botteghino cosa che ha portato ad un sequel nel 2019, Jumanji: The Next Level. Ora, il produttore di queste due pellicole, Hiram Garcia, ha rivelato che l’inizio delle riprede del loro terzo capitolo (il quarto Jumanji nel complesso) potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo.



"Abbiamo una presentazione davvero divertente", ha detto Garcia a ComicBook.com in un'intervista esclusiva. "In realtà ci stiamo preparando a portarlo a Sony per fargli sentire cosa abbiamo combinato. Abbiamo una grande visione per il prossimo film di Jumanji", ha detto Garcia. "Quindi siamo entusiasti per questo. Jake Kasdan sta realizzando Red One per noi, quindi quello sarà il prossimo progetto ma dopo la sua uscita, Jumanji sarà il prossimo. Sento che avremo tutto pronto per allora e saremo in grado di realizzare il terzo capitolo."



Red One è un film d'azione e avventura per le vacanze che vede Johnson sotto la direzione di Kasdan di Jumanji, ancora una volta. La produzione di Jumanji è riuscita a superarsi già una volta, aggiungendo Danny DeVito e Donald Glover a un cast che includeva già Johnson, Hart, Jack Black e Karen Gillan. Garcia non si è sbottonato sulla trama del film: "È divertente ed è intelligente. È una visione davvero intelligente. E Jake è stato l'avanguardia in questo, ed è geniale".



Mentre il film sta entrando in produzione, un'attrazione dedicata a Jumanji è in arrivo a Gardaland nel 2022 ed è imperdibile!