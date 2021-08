Jumanji 4, il produttore aggiorna sul prossimo film del franchise

I nuovi film di Jumanji targati Sony Pictures sono stati un grande successo negli ultimi anni e il lavoro su un nuovo film del franchise sta procedendo spedito. Il produttore Hiram Garcia ha confermato che il prossimo film è in lavorazione e che sarà fondamentale riportare Dwayne "The Rock" Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan, e Jack Black sul set.

Jumanji: Benvenuti nella Giunga del 2017 ha incassato oltre $ 960 milioni al botteghino globale mentre Jumanji: The Next Level del 2019 ha incassato oltre $ 800 milioni, con entrate del genere è solo questione di tempo prima che arrivi una nuova pellicola.

Parlando in una nuova intervista, il partner di produzione di The Rock, Hiram Garcia, ha confermato che stanno ancora lavorando al progetto e sperano di riportare tutti gli amati protagonisti nel franchise:



"Siamo molto concentrati nel fornire la migliore versione di quella storia", ha detto Garcia a Collider. "Ovviamente quando sei abbastanza fortunato da riunire una squadra per la terza volta, è importante per noi offrire qualcosa di grande per i fan mentre espandiamo ancora la nostra storia di Jumanji. Quindi stiamo collaborando a stretto contatto con i nostri sceneggiatori, il regista Jake Kasdan e il partner di produzione Matt Tolmach".



Come i fan ricorderanno, Jumanji: The Next Level ha gettato le basi per il prossimo film della serie, riportando il franchise alle sue radici con il gioco e i suoi abitanti animali che entrano di nuovo nel mondo reale.



Il regista di Jumanji aveva già parlato di un eventuale ritorno del cast per un prossimo film e ora abbiamo la conferma che i lavori sono in corso. Leggete la nostra recensione di Jumanji: The Next Level e fateci sapere che cosa vi aspettate dal nuovo film nei commenti!