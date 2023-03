Jumanji 4, Kevin Hart aggiorna i fan:'Abbiamo bisogno di qualcosa di grande'

Kevin Hart è pronto a tornare nel quarto capitolo di Jumanji, il franchise riportato in auge e attualizzato negli ultimi anni dopo il successo del film del 1995 con protagonista Robin Williams. Hart ha partecipato alla Notte degli Oscar ed è stato intervistato da Variety, aggiornando i fan sull'evoluzione del progetto.

"Dovremo farlo presto" ha dichiarato Hart "Ho parlato con Dwayne Johnson l'altro ieri. In questo momento abbiamo dato il là ad alcune grandi idee". Già a gennaio si parlò di Jumanji 4 con grandi idee in cantiere ma poi il progetto si arenò.



Incalzato dall'intervistatore, Hart proseguito:"Stiamo parlando, ovviamente, di un altro Jumanji. Stiamo cercando semplicemente di capire cosa potrebbe funzionare rispetto a quello che potrebbe essere il capitolo finale di me o lui. Sentiamo di aver bisogno di qualcosa di grande per porre fine al nostro duo e non semplicemente andarsene dicendo 'questo sarà il nostro ultimo e definitivo film'". Dwayne Johnson ha partecipato alla Notte degli Oscar presentando con Emily Blunt il premio al miglior film d'animazione.



Nel film precedente, Jumanji: The Next Level, Hart ha interpretato Mouse, un avatar da zoologo controllato sia dalla new entry Milo (Danny Glover) che dal giocatore di football Fridge Johnson (Ser'Darius Blaine).

Nel cast del terzo film anche Karen Gillan, Jack Black, Danny DeVito e Awkwafina.



Potete recuperare la recensione di Jumanji: The Next Level sul nostro sito.