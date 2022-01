Jumanji 4, attesa per il film:'Si baserà su una grande idea!'

Hiram Garcia, storico partner di produzione di Dwayne Johnson, insieme al team di Seven Bucks Productions, è al lavoro su diversi progetti in collaborazione con The Rock. Nelle ultime ore Garcia ha aggiornato i fan sulla lavorazione di Jumanji 4, il nuovo capitolo del franchise che vede protagonista proprio Johnson.

"Il film si farà, senza ombra di dubbio. Abbiamo una grande idea per il terzo Jumanji [il quarto, se si considera il film originale con Robin Williams]. Stavamo proprio discutendo l'altro giorno della bozza della storia. La porteremo all'attenzione di Sony a breve ma la pellicola si girerà. Ci lavoreremo dopo Red One, un programma di lavoro che si allinea anche con gli altri membri del cast. Come si potrà immaginare, Kevin Hart è super impegnato con un sacco di cose, esattamente come Dwayne Johnson. Tutti i nostri attori sono super impegnati. Ma il timing pare che ci assista e abbiamo un'idea che ci piace da portare allo studio e se andrà tutto secondo i piani avremo una sceneggiatura. Ad un certo punto, dopo Red One, Jumanji sarà pronto per partire" ha dichiarato Garcia. A settembre è stata annunciata una nuova attrazione di Jumanji a Gardaland, il celebre parco divertimenti in Lombardia.



Nel corso dell'intervista, Garcia ha elogiato il cast del franchise:"Quando lavori con Jack Black, Karen Gillan e Kevin [Hart] ti ritrovi ad avere a che fare con uno dei quei film con un sacco di megastar ed è tutto fantastico. Vanno tutti d'accordissimo ed è come ritrovarsi in famiglia. Per noi rimane una priorità lavorarci, quindi appena possiamo farlo lo facciamo".



A novembre il produttore aveva fornito aggiornamenti sulle riprese di Jumanji 4, il nuovo capitolo del franchise con protagonista Dwayne Johnson.