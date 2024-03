Jumanji 4 si farà? Karen Gillan rassicura (ma non troppo) i fan

Da quando il regista Jake Kasdan aveva annunciato un quarto capitolo per la saga ne è passato di tempo: la conferma di Jumanji 4 risale al 2020 e da quel momento i fan hanno atteso aggiornamenti per il film col fiato sospeso. Ora sembrerebbero finalmente esserci delle novità. Ecco quali

L’attrice Karen Gillan ha confermato che il tanto atteso quarto capitolo del franchise è ancora in lavorazione: “Sono sicura che sia difficile gestire i programmi e gli impegni lavorativi degli attori del cast, ma finora non ho sentito nulla di nuovo, oltre al fatto che la produzione partirà ad un certo punto. Siamo tutti entusiasti di questo, amiamo lavorare su questo franchise ed è solo questione di tempo”.

Anche se non è esattamente ciò che si aspettano di sentire i fan, questa sembrerebbe essere l’unica notizia in merito a Jumanji 4, ma almeno è arrivata la conferma, dopo anni di silenzio, della reale possibilità di vedere nelle sale la pellicola ad un certo punto. Ma chi rivedremo nel prossimo capitolo? Sicuramente ritroveremo Karen Gillan (Ruby), Dwayne Johnson, Kevin Hart (che ha recentemente rilasciato un aggiornamento su Jumanji 4) e Jack Black.

Ad ispirare gli ultimi capitoli è stato Jumanji del 1995 in cui due bambini scoprono un gioco da tavolo misterioso in soffitta. Durante la partita, riescono letteralmente ad uscire fuori dal gioco animali feroci e un uomo, Alan Parrish (Robin Williams), scomparso 26 anni prima durante una partita allo stesso gioco. Nella trasposizione del 2017 Jumanji - Benvenuti nella giungla, la trama riprende le stesse modalità ma lo fa in chiave videoludica: il gioco da tavolo si trasforma in un videogioco, attirando l’attenzione delle nuove generazioni. Nella speranza di poter tirare fuori molto presto dadi e controller, qui trovate la nostra recensione di Jumanji: The Next Level, il terzo capitolo della saga.

