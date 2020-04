Jumanji 4 confermato da Jake Kasdan, il film è in fase di sviluppo

Dopo il successo di Jumanji - The Next Level (come d'altronde anche di Jumanji - Benvenuti nella giungla), era probabilmente solo questione di tempo prima che venisse approvato un ulteriore sequel, e ora sembrerebbe essere arrivato il momento.

Durante un'intervista con Collider, Jake Kasdan, regista di entrambi i film film precedenti, ha confermato che Jumanji 4 è già in lavorazione, sebbene ci si trovi ancora ai primissimi stadi (e con le produzioni ferme a causa dell'emergenza sanitaria, è probabile che rimanga in questo stato ancora per un po').

"Avevamo appena iniziato a parlarne, proprio prima che questa calamità globale si abbattesse su di noi, e ricominceremo non appena ne avremo la possibilità. Amiamo lavorare insieme, e abbiamo amato realizzare questi film" ha affermato Kasdan "Per me l'elemento essenziale nel prendere in considerazione l'idea di un sequel, che si trattasse del primo film (Benvenuti nella Giungla) o di questo, è il fatto che la pellicola sia in grado di suscitare entusiasmo di suo, allo stesso modo in cui per me hanno saputo fare gli altri due. Devo amare l'idea come l'ho amata per gli altri. Quindi credo che questo terzo film si farà, e siamo proprio nelle prime fasi in cui cerchiamo di capire come e cosa portare sullo schermo".



Ma le idee non sembrano mancare, soprattutto a giudicare dalla scena dopo i titoli di coda di Jumanji: The Next Level, e e quel che serve è dunque la conferma del ritorno degli interpreti principali dei suoi Jumanji.