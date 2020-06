Jumanji 4: Alex Wolff prova ad indovinare il titolo del prossimo film

Lo scorso aprile il franchise della giungla ha annunciato che Jumanji 4 è già in fase di sviluppo e visto il successo della trilogia cinematografia la notizia è stata accolta con grande eccitazione da parte dei fan. Quale sarà il prossimo titolo? Di cosa parlerà? A rispondere a queste domande, forse, il protagonista Alex Wolff.

Il cast formato da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Danny DeVito, Nick Jonas, Bobby Cannavale e Wolff aveva portato nelle sale il primo capitolo della saga Jumanji, che dopo più di 20 anni è tornato in versione 2.0 non con gioco da tavola, ma con un futuristico videogame.

Lo scorso anno l'intera troupe di attori è tornato con un secondo capitolo (per alcuni il terzo) e adesso Wolff spera di vedere in azione i personaggi della vita reale accanto a rispettivi avatar in una nuova avventura mozzafiato:

"Oh sì, sarebbe fantastico. Lo vorrei davvero perché sarebbe come chiudere un cerchio. 'Jumanji: Full Circle'? Mi piace l'idea, sarebbe il titolo perfetto. L'idea di tutti i ragazzi, The Rock, Danny DeVito, Danny Glover e tutti gli altri riuniti nello stesso mondo sarebbe qualcosa di incredibilmente entusiasmante".

Poche settimane fa il regista del franchise Jake Kasdan aveva già anticipato il possibile ritorno dell'intero cast per Jumanji 4, ma ancora nessun contratto è stato firmato e anche la lavorazione del titolo è ancora in alto mare. Nell'attesa di nuovi dettagli rivivete alcuni dei momenti salienti di Jumanji: The Next Level con un dietro le quinte degli effetti speciali.