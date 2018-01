Jumanji 3, il presidente Sony Pictures pensa a un'uscita nel 2019 contro Star Wars IX?

Lasciando un po' tutti di sorpresa, il comunque ben recensito Jumanji: Benvenuti nella Giungla consi è rivelato uno dei più grandi successi dell'anno anche al boxoffice, incassando la bellezza di 771 milioni nel mondo e superando in patria il controverso

E in questo caso, allora, non sorprende invece l'intenzione della Sony Pictures di procedere con un terzo capitolo del franchise, magari in tempi rapidissimi per non lasciar scemare il consenso e il successo del secondo film, che è stato prodotto con un budget di soli 90 milioni (esclusi costi di marketing).



Un nuovo rapporto del Wall Street Journal, così, vorrebbe il presidente Sony Pictures, Tom Rothman, intenzionato a pianificare un terzo capito della serie per il 2019, addirittura per il dicembre di quell'anno, lasciando scontrare Jumanji 3 con un vero pezzo da 90 al boxoffice: sua maestà Star Wars Episodio IX, che sappiamo sarà diretto da J.J. Abrams. Rothman farebbe affidamento sul fatto che Benvenuti nella Giungla sia uscito una sola settimana dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, incassando comunque una cifra ragguardevole in un testa a testa con un film della Galassia Lontana, Lontana.



Nonostante l'obiettivo di Rothman non sia allora quello di superare gli incassi di Star Wars (sarebbe impossibile!), in realtà la mossa dovrebbe consentire incassi interessanti come film ombra della saga spaziale, sottraendogli inoltre una parte importante di pubblico per una seconda o terza visione. E il nuovo look di Jumanji guidato da Dwayne Johnson è davvero accattivante e con un potenziale enorme nel genere blockbuster, divertente, entusiasmante e senza troppe pretese.