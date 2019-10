Jumanji 3: Kevin Hart si traveste da The Rock per Halloween, a breve il nuovo trailer

Dwayne The Rock Johnson ha condiviso in streaming un nuovo spot di Halloween in cui viene ironicamente preso in giro dal collega Kevin Hart, anticipando in questo modo l'imminente arrivo del nuovo trailer di Jumanji: The Next Level.

Nello spot pubblicitario vediamo The Rock intento a distribuire dolcetti a un gruppo di bambini venuti a bussare alla sua porta per Halloween, ma successivamente alla porta si presenta Kevin Hart travestito proprio da The Rock, con il look maglietta nera e collanina d'oro che aveva sfoggiato in gioventù. Il fatto scatena un siparietto tra i due che culmina nell'annuncio dell'imminente arrivo del nuovo trailer di Jumanji: The Next Level.

Recentemente vittima di un incidente stradale, Kevin Hart ne ha parlato brevemente per la prima volta pochi giorni fa: "Quando Dio parla, devi ascoltare. Lo giuro, la vita è divertente. Perché alcune delle cose più folli che ti accadono finiscono per essere la cosa di cui hai più bisogno. E in questo caso, onestamente, mi sento come se Dio mi avesse praticamente detto di sedermi”. L'attore ha terminato i suoi commenti con una nota di speranza. "Non date per scontato l'oggi perché il domani non è garantito. Sono grato di essere ancora qui, pronto a diventare una versione più grande e migliore della persona che ero prima. Non vedo l'ora che arrivi questo fantastico 2020".

Il cast di Next Level, lo ricordiamo, è composto da Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black, Nick Jonas, Danny DeVito, Danny Glover, Awkwafina, Alex Wolff, Colin Hanks, Madison Iseman, Morgan Turner, Ser’Darious Blain e Rhys Darby.

Jumanji: Welcome To The Jungle esordì con un week-end d'apertura da $36,1 milioni di dollari, in pratica la metà dei dati di tracciamento attuali per il suo sequel: lo scorso film finì con un totale incredibile di $962,1 milioni a livello globale, e in teoria questi primi dati dovrebbero segnalare un successo maggiore per il film in uscita.

Il film film sarà diretto ancora una volta da Jake Kasdan e debutterà nelle sale italiane il 25 dicembre.