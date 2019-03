Jumanji 3: Dwayne Johnson e Karen Gillan in una nuova foto dal set

E' ancora una volta Dwayne "The Rock" Johnson a fornire aggiornamenti in merito alle riprese attualmente in corso di Jumanji 3, nuova avventura arrivata inevitabilmente dopo lo straordinario successo di Benvenuti nella giungla.

Dopo la prima immagine dal set di Jumanji 3, infatti, l'attore ne ha postata una seconda che lo ritrae accanto alla co-star Karen Gillan, di ritorno nei panni di Ruby Roundhouse. Nella didascalia, posta a margine della foto, si legge: "Girando il nostro nuovo Jumanji con la mia partner in crime Karen Gillan e se sembriamo avere l'aria di due teenager innamorati mentre cercano di controllare i loro folli superpoteri nel Jumanji Universe - beh è perché è esattamente quello che siamo. Adoro immensamente lavorare e diventare imbarazzato in maniera pazzesca con questa ragazza".

Johnson riprenderà dunque i panni del dott. Smolder Bravestone nel terzo capitolo della saga, che due anni fa riprese le fila del classico d'avventura con Robin Williams protagonista. Accanto a lui e oltre alla Gillan ritroveremo anche Kevin Hart e Jack Black, più le new entry di questa nuova avventura, tra le quali ci saranno l’attrice Dania Ramirez, Danny DeVito, Awkwafina e Danny Glover.

Con Jake Kasdan di ritorno dietro la macchina da presa e gli sceneggiatori Scott Rosenberg e Jeff Pinkner di nuovo al timone dello script, Jumanji 3 (ancora senza un sottotitolo ufficiale) dovrebbe approdare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 13 dicembre 2019, slot ostico in quanto dovrà affrontare al box-office l'attesissimo Star Wars: Episodio IX, proprio come due anni fa Jumanji - Benvenuti nella giungla sfidò Star Wars: Gli Ultimi Jedi, non sfigurando affatti, anzi.