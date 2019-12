Jumanji 3 apre in testa al box office, ma Frozen 2 è prossimo al miliardo totale

Jumanji: The Next Level della Sony può vantare un una solida apertura in questo fine settimana pre-Rise of Skywalker, dato che attualmente è stimato per un debutto di$ 50 milioni di dollari da 4.227 schermi.

Il precedente film della saga, Welcome to the Jungle, aveva aperto il mercoledì successivo all'uscita di Star Wars: The Last Jedi e ha guadagnato un'apertura di 6 giorni di $71,9 milioni grazie alle festività natalizie. Il film del 2017 dimostrò una buonissima tenuta, arrivando ad incassare $404,5 milioni in Nord America e $962 milioni in tutto il mondo, senza riuscire a superare il tetto del miliardo.

Traguardo verso il quale Frozen II invece si sta avvicinando a grandi passi: il sequel della Disney è stimato a di $19 milioni nel suo quarto fine settimana, il che porterebbe il suo totale a $366 milioni a livello domestico. Prima del week-end, il film era fermo a $931 milioni, il che significa che entro Natale potrebbe diventare il sesto lungometraggio dell'anno per Disney a superare il miliardo. Finora, i film che sono riusciti nell'impresa sono stati Captain Marvel, Aladdin, Il Re Leone, Avengers: Endgame e Toy Story 4, ai quali in attesa di - eventualmente - Star Wars IX e Frozen 2 vanno aggiunti Spider-Man: Far From Home della Sony e Joker della Warner Bros.

Nel frattempo, al terzo posto giornaliero troviamo Knives Out di Lionsgate, che inizia il suo terzo week-end con altri $9,1 milioni, per un totale di $78,8 milioni.

