Jumanji 3: anche Danny Glover si unisce al cast del sequel con The Rock

Secondo quanto riportato da numerose testate internazionali, Danny Glover si sarebbe unito al cast del terzo capitolo del franchise dedicato a Jumanji e sequel diretto di Jumanji - Benvenuti nella giungla.

L’attore, noto al grande pubblico per il suo ruolo di Roger Murtaugh nella serie action di Richard Donner, Arma Letale, al fianco di Mel Gibson, va così ad aggiungersi ai già confermati Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, e Karen Gillan. Awkwafina e Danny DeVito, con il terzo film del franchise che ha attualmente una data d’uscita fissata al 13 dicembre di quest’anno.

La trama della pellicola rimane ancora sconosciuta, così come quindi il ruolo di Glover, ma sappiamo che Jake Kasdan tornerà alla regia e alla sceneggiatura, quest’ultima scritta insieme a Kasdan, Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. A dispetto delle aspettative, Jumanji - Benvenuti nella giungla si è rivelato un successo internazionale stratosferico, incassando la bellezza di 962 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film era una sorta di sequel/reboot del cult del 1995 con il compianto Robin Williams.

Recentemente, Glover era nel cast di Old Man & the Gun, al fianco di Robert Redford, Sissy Spacek e Casey Affleck, mentre prossimamente lo vedremo in The Last Black Man in San Francisco, prodotto dalla A24 e in programma al prossimo Sundance Film Festival.