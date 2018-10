Julius Avery scriverà e dirigerà il nuovo film di Flash Gordon!

Flash Gordon potrebbe tornare molto presto sul grande schermo, con un nuovo adattamento cinematografico. Lo ha confermato l'autorevole Deadline, confermando che la Twentieth Century Fox ha dato semaforo verde al progetto.

Il nuovo adattamento cinematografico vedrà coinvolto, sia come sceneggiatore che regista, Julius Avery, già filmaker dell'acclamato Overlord di prossima uscita. Matthew Vaughn, che era stato ingaggiato come regista prima di Avery, ora si occuperà soltanto della produzione insieme a John Davis. Riguardo il suo tentativo di portare al cinema la sua idea di Flash Gordon, Vaughn aveva cosi commentato in una news di tempo fa: "Si, ci abbiamo lavorato. L'unico problema di Flash Gordon è che Guardiani della Galassia ha in parte 'rubato' quel che volevo fare io con il progetto. Ora hai Star Wars, hai i Guardiani della Galassia e se devi distribuire un tuo film di fantascienza devi trovare un modo che lo faccia sopravvivere in mezzo agli altri due che sono due grossi bei franchise".

Flash Gordon è nato sulle pagine di un fumetto pulp nel 1934 ed è stato protagonista di un serial tv e di una pellicola degli anni '80 con Sam Jones diventata poi cult nel tempo (e ripresa persino nella commedia Ted di Seth McFarlane).