Juliette Lewis sul traumatico passaggio da Assassini nati a Yellowjackets: 'Un duro colpo'

L'attrice Juliette Lewis si è definita "sbalordita" dall'accoglienza positiva della serie TV Yellowjackets, soprattutto considerando le precedenti critiche per un prodotto molto simile: Assassini nati - Natural Born Killers, film del 1994 diretto da Oliver Stone.

Così ha dichiarato Lewis durante la premiere della seconda stagione: "Molto tempo fa, quando ho partecipato ad Assassini nati, pensavano che fosse una roba da pazzi; eppure, non si riferivano a Woody Harrelson: lo hanno accettato per la sua prova attoriale. Al contrario, una donna che mostra volatilità e comportamento repulsivo era certamente... sai, 'non accettabile'".

Ha inoltre aggiunto: "Non leggo le recensioni, ho questa filosofia: non credere alle valutazioni entusiastiche né a quelle pessime. Il mio team si mantiene neutrale. Tuttavia, critici e spettatori mi hanno davvero promossa per Yellowjackets. Ero completamente sbalordita, e l'emozione mi ha portata fuori di testa". In effetti, la qualità della serie di Ashley Lyle e Bart Nickerson non è certo una novità: Yellowjackets 2 ha ottenuto il 100% su Rotten Tomatoes. "Mi sono tenuta sempre fuori da questo business, ma quando è arrivata questa sceneggiatura ho subìto un colpo davvero duro" – basti pensare alle mille disavventure del suo personaggio Natalie, sopravvissuta a un incidente aereo, a 19 mesi nel deserto e alla dipendenza. "Ero così felice che gli sceneggiatori e gli ideatori mi avessero garantito una platea in cui risplendere" ha concluso, per poi essere applaudita al pubblico e dai colleghi.

