Julie & Julia, addio a Julie Powell: scomparsa a 49 anni la food writer

La famosa scrittrice e blogger Julie Powell, principalmente nota per il cooking memoir Julie & Julia che ha ispirato l'omonimo film con Meryl Streep e Amy Adams, diretto da Nora Ephron, è scomparsa improvvisamente all'età di 49 anni. La notizia è stata riportata dal New York Times nelle scorse ore.

Powell è morta lo scorso 26 ottobre nella sua casa nello stato di New York per arresto cardiaco:"Era una scrittrice brillante e una persona audace e originale, non sarà mai dimenticata. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze a tutti coloro che hanno conosciuto Julie, sia personalmente sia attraverso i profondi legami che ha stretto con i lettori dei suoi scritti" ha dichiarato Judy Clain, caporedattrice di Little, Brown and Company, casa editrice di Powell.



Nel 2002 Julie Powell divenne famosa per un'incredibile sfida culinaria: ricreare tutte le 524 ricette di Mastering the Art of French Cooking, della cuoca Julia Child.

Il libro sulla sfida di Powell pubblicato nel 2005 fu preso come ispirazione da Nora Ephron - una delle dieci donne che hanno cambiato il cinema - che ne realizzò un film, Julie & Julia, con Amy Adams nei panni di Julie Powell e Meryl Streep in quelli di Julia Child.



Fece scalpore soprattutto la sua seconda opera letteraria, Cleaving: A Story of Marriage Meat and Obsession, nel quale racconta la sofferenza nell'amare due uomini e il suo interesse per il sadomasochismo:"Le persone che arrivano da Julie & Julia e accolgono Cleaving sperimenteranno un colpo di frusta emotivo. Non credo che sarà un film di Nora Ephron" disse Powell nel 2009.



La sceneggiatura di Julie & Julia risultò tra le migliori nel 2010 secondo la Writers Guild of America.