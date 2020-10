Julie Andrews compie 85 anni: auguri alla star di Mary Poppins

Buon compleanno, Julie Andrews! Il 1° ottobre del 1935 nasceva a Walton-on-Thames, nel Regno Unito, la leggendaria attrice e cantante che incantato intere generazioni con la sua interpretazione di Mary Poppins, ruolo per cui ha ottenuto anche un premio Oscar nel 1965.

Nota soprattutto per le sue partecipazioni nel classico Disney di Robert Stevenson e nel musical Tutti insieme appassionatamente di Robert Wise, la Andrews nel corso della sua lunga carriera ha recitato in più di 40 film, tra i quali anche Victor Victoria del 1982, in una performance memorabile nei doppi panni di Victoria Grant e del conte Victor Grezhinski, diretta per altro dal suo ormai defunto marito Blake Edwards.

Dopo aver esordito a Broadway come protagonista del musical The Boy Friend, l'attrice ha recitato classici del teatro come My Fair Lady e Camelot. Il primo ruolo al cinema è arrivato a 27 anni con Mary Poppins, e successivamente ha preso parte ad altre pellicole di successo come Il sipario strappato e Millie che l'hanno consacrata come una delle star più pagate e richieste della Hollywood anni '60.

Premiata al Festival di Venezia 2019 con Il Leone d'Oro alla carriera, la Andrews in futuro presterà la voce per la serie Netflix Bridgerton, progetto realizzato dalla creatrice di Grey's Antomy Shonda Rhimes