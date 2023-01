Julianne Moore: 'A Hollywood mi hanno chiesto di essere più carina'

Il premio Oscar Julianne Moore, che da anni si batte a favore dei diritti delle donne, in una nuova intervista è tornata ad affrontare il tema della 'bellezza delle celebrità', rivelando di essere stata incoraggiata ad "apparire più carina" a Hollywood.

"Qualcuno nell'industria cinematografica mi ha detto: 'Dovresti provare a essere più carina'. Ero tipo, 'Non so se posso'", ha raccontato l'attrice a The Times UK. "Ovviamente, il nostro è un business che coinvolge una certa fisicità, ma la bellezza e la graziosità sono soggettive."

Ha continuato: “Crescendo, i miei capelli rossi mi hanno fatto sentire un'estranea. Le persone con i capelli rossi sono il due percento della popolazione mondiale. Nessuno vuole sentirsi in minoranza, soprattutto da bambino. Ora mi identifico bene con i miei capelli e le mie lentiggini, ma c'è ancora una parte di me che preferirebbe essere una bionda abbronzata".



Prossimamente, l'attrice sarà protagonista nelle sale insieme alla star di Stranger Things Finn Wolfhard con When You Finish Saving the World, film scritto e diretto da Jesse Eisenberg, al suo esordio alla regia. Adattamento in chiave contemporanea dell'omonimo audiodramma autobiografico dello stesso Eisenberg, la pellicola sarà distribuita da A24 dal 20 gennaio 2023.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Julianne Moore ha ricoperto il ruolo di presidente della Giuria Internazionale all'ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia.