Julianne Moore: 'Gli influencer? Non so che lavoro facciano'

Julianne Moore che questa sera vedremo in onda con Non-Stop accanto a Liam Neeson, ha di recente espresso la sua opinione sugli influencer, ammettendo di non capire pienamente come il loro possa essere definito un lavoro a tutti gli effetti.

Bisogna dirlo, l'attrice che il prossimo dicembre festeggerà 60 anni, è molto riservata e raramente frequenta i social network a meno che non si debba pubblicizzare qualche nuova pellicola in uscita. Al mondo patinato di Instagram preferisce chiaramente la tranquilla e pacata vita familiare ma, non disdegna la pubblica piazza per protestare contro qualsiasi tipologia di ingiustizia.

"In origine avevo un account Instagram pubblico, ma non riuscivo a starci dietro. Ero troppo gelosa della mia vita per darla così tanto in pasto ai media. Non amo produrre un'immagine pubblicitaria di me Tra l'altro avrei voluto seguire troppa gente e alla fine non seguivo nessuno, così ho lasciato perdere".

La star di Jurassic Park ha candidamente ammesso senza peli sulla lingua di non riuscire a comprendere come sia nato e come si sia evoluto il mestiere dell'influencer: "Non so dire con precisione chi siano e cosa facciano. Credo di averne incontrato qualcuno, senza avere idea di cosa facesse. In un certo senso con la globalizzazione tutto è diventato più egalitario, tutti possono sostenere di essere esperti di qualcosa, ma noi non siamo tenuti a crederci".

