Julianne Moore compie 63 anni: 'Vidi Meryl Streep e pensai di voler essere come lei'

Quanti di noi hanno cominciato a sognare di fare un certo lavoro perché ispirati dalle gesta di questo o quel mostro sacro del mestiere? Il discorso è applicabile ovviamente a qualunque professione, ma per quanto riguarda il mondo del cinema il primo nome al quale una ragazzina potrebbe ispirarsi è certamente quello di Meryl Streep.

Per informazioni chiedere a Julianne Moore: l'attrice che oggi compie 63 anni e che recentemente ha accusato Hollywood di aver avuto qualcosa da ridire sul suo aspetto ha infatti intrapreso il suo percorso nel mondo del cinema proprio perché affascinata dal talento della star de Il Diavolo Veste Prada e Il Cacciatore.

"Da ragazzina non sapevo ancora che lavoro avrei fatto da grande. Quando vidi sullo schermo Meryl Streep, però, pensai che avrei voluto essere come lei, così iniziai a prendere lezioni di recitazione. Dopo poco la mia insegnante di teatro mi disse che avrei potuto fare del mio talento una professione. Corsi a casa a comunicare la decisione ai miei genitori: avrei fatto l'attrice. Non credo si siano mai ripresi" sono state le sue parole al riguardo.

Non sappiamo voi, ma non non riusciamo proprio a immaginare una motivazione migliore: se il modello a cui si punta è una come Meryl Streep, d'altronde, anche solo raggiungendo la metà del risultato ci si potrà dire assolutamente soddisfatti! E Julianne Moore, ovviamente, quella metà l'ha superata di un bel po'.