Julianne Moore accettò la parte in Jurassic Park: Il Mondo Perduto per pagarsi il divorzio

Stasera torna in televisione anche Jurassic Park: Il Mondo Perduto, secondo capitolo della saga creata dal regista Steven Spielberg, alla sua seconda (e ultima) regia nel franchise.

Per l'occasione, abbiamo riunito in questo articolo le curiosità più divertenti relative alla produzione del film. Come al solito le trovate qui sotto:

I due modelli del T-Rex pesavano nove tonnellate ciascuno. Per questo la troupe decise di costruire i set attorno ad essi, anziché spostarli nei vari set da costruire.

Julianne Moore ha ammesso di aver girato questo film per pagare un accordo di divorzio : lavorare con Spielberg era solo al secondo posto nella lista delle priorità.

ha ammesso di : lavorare con Spielberg era solo al secondo posto nella lista delle priorità. I turisti giapponesi che scappano dal T-Rex nella scena di San Diego è un omaggio al film Godzilla ; uno di loro, nella propria lingua, dice: "Ho lasciato il Giappone per evitare cose come questa!"

; uno di loro, nella propria lingua, dice: "Ho lasciato il Giappone per evitare cose come questa!" Il Mondo Perduto ha detenuto il record per il più grande weekend di apertura nella storia del cinema dal maggio 1997 al novembre 2001, quando è stato superato da Harry Potter e la pietra filosofale.

Lo sceneggiatore David Koepp ha lavorato alla sceneggiatura di questo film la lettera di fan accanto allo schermo del suo computer . La lettera era di uno spettatore di Jurassic Park (1993) che si lamentava del fatto che il film facesse attendere troppo l'arrivo dei dinosauri: anche per questo, ne Il Mondo Perduto le scene con i dinosauri sono superiori del 50% rispetto al primo film.

. La lettera era di uno spettatore di Jurassic Park (1993) che si lamentava del fatto che il film facesse attendere troppo l'arrivo dei dinosauri: anche per questo, ne Il Mondo Perduto rispetto al primo film. Dopo la rarissima doppietta con Jurassic Park e Schindler's List, usciti entrambi nel 1993 e campioni assoluti agli Oscar del '94, Spielberg si prese il periodo sabbatico più lungo della sua carriera: tornò a lavoro proprio con questo film, nel quale compare anche con un cameo quasi impossibile da vedere: nella scena della trasmissione televisiva della CNN sul ritorno dei dinosauri, il suo viso mentre mangia pop-corn è riflesso sullo schermo del televisore inquadrato quando viene mostrata la nave cargo.

