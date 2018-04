Juliana Harkavy si propone come X-23 in un film sul personaggio

Nonostante l'acquisizione della Fox da parte della Disney, che potrebbe cambiare qualsiasi scenario, la Twentieth Century Fox sta continuando a sviluppare numerosi progetti legati ai personaggi degli X-Men. Ripetiamo: almeno fino al loro debutto all'interno del Marvel Cinematic Universe.

E tra questi progetti cinematografici c'è anche uno spin-off dedicato interamente a Laura Kinney a.k.a. X-23, la mutante 'clone' di Wolverine. Lo stanno sviluppando Craig Kyle insieme a James Mangold, regista di Logan - The Wolverine; e proprio in quest'ultimo acclamato film con Hugh Jackman, ha fatto il suo debutto il personaggio di X-23, con il volto della giovanissima Dafne Keen che, almeno secondo i piani, dovrebbe riprendere i panni della mutante anche nel potenziale spin-off in preparazione.

Ma se la Fox e i filmaker dietro alla pellicola volessero procedere in un'altra maniera, e introdurre una Laura Kinney più adulta, l'attrice Juliana Harkavy, che ha partecipato al serial televisivo Arrow, si è definita interessata ad interpretare il personaggio all'interno della pellicola: "Tutti i personaggi degli X-Men mi intrigano, e non poco. Tempesta è la mia preferita ma lo è anche Wolverine. E intendo X-23. E' proprio lei che vorrei interpretare, al 100%. E' molto cool. Mi piacerebbe interpretarla ad un certo punto della mia carriera.".

Voi cosa ne pensate?