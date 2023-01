Julian Sands, la star di Camera con vista scomparsa durante un'escursione in California

Secondo quanto riporta ABC 7, l'attore britannico Julian Sands, noto per i ruoli in Camera con vista e Warlock, è scomparso nel corso di un'escursione. Le autorità hanno confermato che Sands è uno dei due escursionisti scomparsi nell'ultimo week-end a causa delle forti tempeste che hanno colpito la California.

Nato in Inghilterra ma trasferitosi dagli anni '80 in California, proprio nel periodo del suo maggior successo al cinema, nel corso della carriera ha partecipato ad oltre 150 produzioni sul grande schermo e in televisione, partecipando come guest star in Dexter 8.



I suoi ruoli più conosciuti sono quelli di George Emerson in Camera con vista di James Ivory, tratto dall'omonimo romanzo di E.M. Forster e di Percy Shelley in Gothic di Ken Russell. Grazie al successo dei suoi primi lavori da protagonista accumula diverse esperienze a Hollywood in film come Warlock, Aracnofobia e Via da Las Vegas.



Recita per Dario Argento in Il fantasma dell'opera e interpreta Laurence Olivier in uno sceneggiato della BBC. Numerose le apparizioni in tv, tra le quali spicca l'interpretazione di Jor-El in Smallville.

Sands, 65 anni, è scomparso durante un'escursione sul monte Baldy. Un portavoce del dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino ha dichiarato in una nota ufficiale:"Sua moglie ha denunciato la sua scomparsa. Da quel che si è appreso, quel giorno è partito per un'escursione e quando non è tornato la famiglia ne ha denunciato la scomparsa".



L'altro escursionista disperso si chiama Bob Gregory. Le ricerche sono ostacolate dal maltempo che imperversa sulla California ormai da qualche giorno.