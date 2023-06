Julian Sands, ritrovati resti umani nella zona in cui era scomparso l'attore

Un gruppo di escursionisti hanno ritrovato dei resti umani nella zona in cui scomparve lo scorso gennaio l'attore britannico Julian Sands, durante un'escursione sulle montagne di San Gabriel. Secondo i funzionari di polizia della Contea di San Bernardino, settimana prossima arriveranno i risultati dei riscontri.

Julian Sands è scomparso nella zona di Baldy Bowl, a nord di Los Angeles nelle ore in cui si era scatenato il maltempo.



La famiglia di Sands aveva ringraziato i soccorritori proprio pochi giorni fa con una nota ufficiale:"Alle squadre di ricerca e ai coordinatori che hanno lavorato instancabilmente per ritrovare Julian. Continuiamo a tenere Julian nei nostri cuori con ricordi luminosi di lui come meraviglioso padre, marito, esploratore, amante della natura e delle arti, e come artista originale e collaborativo".

Nel frattempo, dopo la scoperta dei resti umani, il dipartimento dello sceriffo ha dichiarato:"Gli escursionisti hanno contattato la stazione dello sceriffo di Fontana dopo aver scoperto resti umani nel deserto del Monte Baldy".



Sei giorni fa le autorità avevano annunciato la continuazione delle ricerche di Julian Sands, uno degli attori europei maggiormente conosciuti che da parecchi anni aveva deciso di trasferirsi in California con la propria famiglia.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa triste vicenda che coinvolge l'attore di Urla del silenzio, Camera con vista, Vatel, 24 e Smallville, serie nella quale ha interpretato il padre di Clark Kent (Tom Welling), Jor-El.