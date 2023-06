Julian Sands è morto, i resti ritrovati sono dell'attore scomparso

La star di Camera con vista Julian Sands è morta. La conferma ufficiale è stata comunicata dal dipartimento dello sceriffo della Contea di San Bernardino, che si è occupato negli ultimi mesi delle ricerche dell'attore britannico, scomparso lo scorso 13 gennaio durante un'escursione vicino al Monte Baldy nel sud della California.

"Il processo di identificazione sul corpo situato sul Monte Baldy il 24 giugno 2023 è stato completato ed è stato identificato positivamente come Julian Sands, 65 anni, di North Hollywood. La modalità della morte è ancora sotto inchiesta, in attesa di ulteriori risultati dei test. Vorremmo estendere la nostra gratitudine a tutti i volontari che hanno lavorato instancabilmente per localizzare il signor Sands" ha dichiarato il dipartimento dello sceriffo in una nota ufficiale.



Julian Sands era scomparso a gennaio, quando si era avventurato in un'escursione nella zona innevata di Baldy Bowl, a circa 45 miglia ad est di Los Angeles. Era un alpinista esperto ma le condizioni meteorologiche avevano reso l'area particolarmente insidiosa. Nick Sands, fratello di Julian, ha dichiarato:"Ha corso dei rischi. È sempre stato così: selvaggio, estremo, avventuroso. Mai vincolato da regole o confini. È più felice vicino alla cima della montagna in una fredda mattinata".



Conosciuto per il ruolo di George Emerson in Camera con vista, Julian Sands è ricordato anche per aver interpretato Jor-El, padre di Clark Kent (Tom Welling) in Smallville, e il terrorista Vladimir Bierko in 24. Di recente, negli ultimi dieci anni, ha partecipato alla serie Red Rose, e in altre produzioni come Bones, Dexter, The Blacklist ed Elementary.



Qualche giorno fa le forze dell'ordine avevano annunciato il proseguo delle ricerche di Julian Sands, a distanza di mesi. Pochi giorni dopo il ritrovamento dei resti nella zona del Monte Baldy.