Julian Sands, John Malkovich ricorda l'amico:'Mi mancherà ogni giorno della mia vita'

John Malkovich è stato uno dei più grandi amici di Julian Sands, l'attore britannico scomparso nel corso di un'escursione nella zona del Monte Baldy in California lo scorso gennaio e ritrovato soltanto pochi giorni fa. Malkovich ha ricordato in questi giorni il proprio legame con Sands, un'amicizia nata parecchi anni fa.

Intervistato da People, Malkovich ha dichiarato:"Siamo diventati grandi amici quando ci siamo conosciuti mentre giravamo un film intitolato Urla del silenzio nel 1983, il primo film che abbia mai fatto. In realtà siamo rimasti incredibilmente legati. Mi mancherà ogni giorno della mia vita, ma così è la vita. Perdi molto lungo la strada finché non perdi te stesso. Ed è così che finisce la vita, temo. Sono molto triste per questo ma ovviamente soprattutto per i suoi figli" ha dichiarato Malkovich.

Julian Sands è scomparso a gennaio dopo la denuncia della moglie Evgina Citkowitz dalla quale partirono le ricerche.

John Malkovich è il padrino del figlio di Sands Henry, oggi trentasettenne:"Alla mia età ci abituiamo alle persone che muoiono. Molti dei miei amici e colleghi se ne sono già andati, e mi unirò a loro uno di questi giorni. Così è la vita" ha concluso. Malkovich e Sands hanno recitato insieme per l'ultima volta nel film Seneca di Robert Schwentke, presentato in anteprima a febbraio alla Berlinale.



A fine giugno il dipartimento dello sceriffo di San Fernando ha confermato che i resti umani ritrovati appartengono a Julian Sands.