Julian Sands, John Malkovich affranto per l'amico:'Un fatto molto triste'

Lo scorso 13 gennaio è stata denunciata la scomparsa di Julian Sands, mai più ritornato da un'escursione nella regione del Monte Baldy in California. In questi giorni l'amico e collega di Sands, John Malkovich, ne ha parlato nel corso del Festival di Berlino in corso in questi giorni nella capitale tedesca.

Sands e Malkovich si conobbero sul set di Urla del silenzio nel 1983, e l'attore ha parlato dell'amico nel corso della conferenza stampa del loro ultimo film girato insieme Seneca, diretto da Robert Schwentke.



"Julian ed io eravamo molto, molto amici. Sono il padrino del suo primo figlio dal suo primo matrimonio con Sarah [Harvey], che conosco molto bene. Gli ho presentato la sua seconda moglie, e siamo stati intimi da quando ci siamo incontrati sul set di Urla del silenzio. È un fatto molto triste" ha dichiarato la star di Essere John Malkovich alla stampa.



Dopo la fine del primo matrimonio con Sarah Harvey, Julian Sands, famoso per il suo ruolo nel film Camera con vista e in Via da Las Vegas, visse per qualche tempo proprio con John Malkovich.

Quest'ultimo lo presentò in seguito a Evgenia Citkowitz, con la quale convolò a nozze nel 1990.



La scomparsa di Julian Sands ha scioccato la famiglia, gli amici e i fan dell'attore mentre le ricerche proseguono; il dipartimento dello sceriffo della contea ha comunque dichiarato che difficilmente l'attore verrà ritrovato ancora in vita.