Julian Sands, la famiglia ringrazia le autorità che proseguono le ricerche:'Siamo grati'

Il dipartimento dello sceriffo nella Contea di San Bernardino in California sta proseguendo le ricerche dell'attore Julian Sands, scomparso da qualche mese. Un impegno costante delle autorità locali sottolineato dai ringraziamento pubblici della famiglia dell'attore, rivolte ai ricercatori proprio in questi giorni.

Lunedì le autorità avevano annunciato di aver completato un'altra ricerca intorno al Monte Baldy nel tentativo di localizzare Sands, scomparso nell'area di Baldy Towl Trail durante un'escursione nel mese di gennaio.

La ricerca di Julian Sands è ancora attiva, come ha dichiarato proprio l'ufficio dello sceriffo.



"Profonda gratitudine alle squadre di ricerca e ai coordinatori che hanno lavorato instancabilmente per trovare Julian" ha dichiarato la famiglia in una nota "Continuiamo a tenere Julian nei nostri cuori con luminosi ricordi di lui come meraviglioso padre, marito, esploratore, amante della natura e delle arti, e come artista originale e collaborativo".



L'ultima ricerca ha visto l'impiego di squadre inviate in aree remote nei dintorni del Monte Baldy, con ricerche aeree e attività di valutazione, con droni che hanno perlustrato aree inaccessibili alle squadre di terra. Julian Sands è disperso dallo scorso 13 gennaio, dopo un'escursione:"Per quanto riguarda la ricerca di Julian Sands rimaniamo fiduciosi ma sappiamo che il risultato potrebbe non essere quello che vorremmo".

Ad aprile anche il figlio Henry Sands aveva espresso gratitudine, per i numerosi messaggi d'affetto ricevuti dalla famiglia nell'arco degli ultimi mesi.