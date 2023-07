Julian Sands, la causa della morte dell'attore è impossibile da stabilire

Ci sono novità riguardo la morte di Julian Sands, l'attore britannico protagonista di Camera con vista, il cui corpo è stato ritrovato a fine giugno dopo la scomparsa a gennaio in seguito ad un'escursione in California. A dare un aggiornamento è il magazine People, che nelle scorse ore si è occupato della vicenda.

Secondo quanto si legge la morte di Julian Sands è stata ufficialmente dichiarata 'indeterminata'. Le motivazioni della morte sono state giudicate impossibili da stabilire, a causa delle condizioni del corpo, una prassi comune in casi di questo tipo.

Si chiude in questo modo la triste vicenda legata a Julian Sands.



Julian Sands è scomparso lo scorso 13 gennaio, disperso in seguito ad un'escursione sul Monte Baldy, in California, nella zona nord-est di Los Angeles.

Le ricerche sono proseguite per mesi e a fine giugno degli escursionisti hanno trovato i resti dell'attore. Gli esami successivi hanno confermato che si trattava proprio di Julian Sands.



Pochi giorni prima la famiglia di Julian Sands aveva ringraziato le autorità per l'impegno mostrato nel corso delle lunghe settimane di ricerche che alla fine hanno condotto al ritrovamento del corpo dell'attore britannico, danni trasferitosi a vivere negli Stati Uniti insieme ai propri cari. Sands era conosciuto soprattutto per il ruolo di George Emerson nel film di James Ivory, Camera con vista, al fianco di Helena Bonham Carter.