Julian Fellowes apre ad un sequel del film di Downton Abbey

Dopo l'apertura da parte dei produttori, anche il creatore Julian Fellowes si è convinto della possibilità di realizzare un sequel del film di Downton Abbey.

"Per essere del tutto onesti, avendo pensato all'episodio finale della sesta stagione come la fine della serie, cosa che ho fatto davvero, poi ho pensato che si sarebbe concluso tutto con il film" ha detto Fellowes parlando con Entertainment Tonight. "Pensavo che avremmo detto addio a Downton, e che fosse finita lì. Ora dobbiamo indossare di nuovo i nostri cappelli pensatori."

Nel film, atteso in Italia per il prossimo 24 ottobre, torneranno molti dei protagonisti più attesi tra cui Maggie Smith nei panni della matriarca Violet Crawley, Contessa Madre di Grantham, Hugh Boneville in quelli di Robert Crawley ed Elizabeth McGovern nel ruolo di Cora Crawley.

La storia riprenderà esattamente da dove si era interrotta nella sesta stagione, ma uno degli aspetti più importanti sarà la visita dei regnanti britannici alla tenuta di Downton Abbey, che come spesso accade scombussolerà i rapporti all'interno della magione.

Nel frattempo Downton Abbey ha esordito al box office americano con 2,1 milioni incassati alle sole anteprime del giovedì, superando i risultati ottenuti dagli attesi Rambo: Last Blood e Ad astra. Avete già visto il trailer di Downton Abbey - Il film?