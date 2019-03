Julia Stiles e altre tre attrici al fianco di Jennifer Lopez in Hustlers

Jennifer Lopez non sarà sola in Hustlers visto che, come svela il The Hollywood Reporter, vedremo un gruppo di agguerrite attrici al suo fianco ad andare a comporre il cast ufficiale della pellicola.

Come confermato dal sito, Julia Stiles vista nella saga dedicata a Jason Bourne guiderà le new entry che andranno ad affiancare Jennifer Lopez, protagonista di Hustlers nei panni della leader del gruppo di spogliarelliste. Nel cast vedremo anche Keke Palmer di Berlin Station, la star del serial Riverdale Lili Reinhart e la popstar Cardi B.; nel cast è stata annunciata anche la presenza di Constance Wu.

Il film è ispirato ad un articolo firmato da Jessica Pressler per il New York Magazine e titolato The Hustlers at Scores. E' la vera storia di un gruppo di spogliarelliste che hanno messo su un piano alla Robin Hood per derubare i loro ricchi clienti di Wall Street.

La regia è affidata a Lorene Scafaria, che ha anche curato la sceneggiatura.

La produzione inizierà questo venerdì a New York City.